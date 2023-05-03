حددت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، موعد إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بعد غلقها، والتي من المقرر غلقها لمدة يومين اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 4 مايو الجاري، في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

تفاصيل إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة

وقالت الهيئة في تقرير لها، إنه سيتم إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بعد غلقها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، لافته إلى أن غلق المحطة يكون بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023.

سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة

وعن سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة، أكدت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، أنه تقرر غلق المحطة نتيجة لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى المحطة في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

تفاصيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للمترو

وأشارت الهيئة، إلى أن محطة مترو جامعة القاهرة تأتي ضمن الأعمال الخاصة بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة للمترو، حيث يمتد هذا الجزء بطول 7.1 كيلومتر وتشتمل على 3 محطات نفقية وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة و1 محطة سطحية وهي بولاق الدكرور، مؤكدة أنه مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.