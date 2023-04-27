آخر موعد لقطارات مترو الأنفاق مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي الليلة

كشفت وزارة النقل، عن آخر موعد لقطارات مترو الأنفاق للخطوط الأول والثاني والثالث اليوم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، مؤكدة أنها كثفت من الاستعدادات الخاصة بالتشغيل والصيانة، فضلاً عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، والتنسيق مع الشرطة لمواجهة أي ظواهر منافية.

مواعيد آخر قطار في مترو الأنفاق مع التوقيت الصيفي

وستكون آخر مواعيد مترو الأنفاق الليلة مع بدء التوقيت الصيفي 2023 على النحو التالي:

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:50 مساءاً.

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 مساءاً.

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 صباحا.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في إتجاه الكيت كات 11:31 مساءاً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 صباحا.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحاً.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحاً.

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحاً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

أما بالنسبة لمواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، فهي كالآتي:

- قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.

- قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.

وتكون مواعيد آخر قطارات «LRT» كالتالي:

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.