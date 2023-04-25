مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر.. اعرف الجدول

حدد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن حركة القطارات سارت بصورة منتظمة في عيد الفطر المبارك دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوى أو أي أعمال منافية في المحطات خلال فترة إجازة العيد.

وعن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر المبارك، قال أحمد عبدالهادي في تقرير للشركة، إنه جرى تحديد المواعيد ومن المقرر العمل بها طوال العام، لافتا إلى استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع محطات المترو.

تفاصيل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر

- تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.

- مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني إذ يقوم آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء.

- مواعيد قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساء.

- بالنسبة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا.

- قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:31 صباحا.

- من محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا.

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا.

تفاصيل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة

- إجمالي عدد الرحلات اليومية 1375 يوميا.

- عدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتي حلوان - المرج الجديدة 510 رحلات.

- عدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 602 رحلة.

- عدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلي منصور حتى محطة الكيت كات 263 رحلة.