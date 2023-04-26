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اليوم.. عودة «مترو الأنفاق» إلى جدول تشغيل ما قبل شهر رمضان

كتب:

كريم روماني
07:05 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
حركة المترو - صورة أرشيفية

حركة المترو - صورة أرشيفية

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الأربعاء، تشغيل خطوط المترو وفق المواعيد السابقة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، على أن تكون  مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني إذ يقوم آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء.

تفاصيل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق

ووفق تقرير رسمي من الشركة، تكون مواعيد قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساء، وبالنسبة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا، فضلاً عن قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:31 صباحا ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

كما يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا.

إجازة عيد الفطر

وفي سياق متصل، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة، إن حركة مترو الأنفاق خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك سارت بصورة منتظمة، موضحاً لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الركاب على جميع الخطوط.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.