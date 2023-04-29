أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربى يسير فى الفضاء بعد خروجه من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، أمس الجمعة، ووثق بث مباشر لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» خروج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، وفى التقرير التالى نوضح من هو سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي.

مَن سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي؟

- سلطان النيادي أول رائد فضاء إماراتي، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

- ولد سلطان النيادي في قرية أم غافة، التابعة لمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- يبلغ من العمر 42 عاماً.

- ولد في 23 مايو 1981.

التحق رائد الفضاء الإماراتي بالقوات المسلحة الإماراتية.

- شغل مركز رائد فضاء احتياطي خلال مهمة «طموح زايد» عام 2019.

- حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات والاتصالات في عام 2004، من جامعة برايتون البريطانية.

- حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات، من جامعة جريفيث الأسترالية، في عام 2008.

- حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

- حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة.

النيادي يخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء

وفى مارس الماضي، نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي أول رسالة له من الفضاء، عند وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن فريق «كرو-6».

يخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.