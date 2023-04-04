«تنشيط السياحة»: مصر قادرة على جذب أكثر من 200 ألف سائح صينى هذا العام

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ مصر قادرة على جذب أكثر من 200 ألف سائح صينى هذا العام، لافتا إلى وجود طلب جيد من قبل شركات السياحة الصينية على تسيير رحلات سياحية لمصر خلال 2023، موضحا أن الصين من أهم الدول التى تستهدف وزارة السياحة والآثار زيادة أعداد السياح الوافدين منها خلال العام الجاري.

القاضي:220 ألف سائح صينى زاروا مصر عام 2019

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الصين عادت هذا العام بعد توقف لأكثر من 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، موضحا أن أعداد السياح الصينيين الذين زاروا مصر خلال عام 2019 بلغ نحو 220 ألف سائح، مشيرا إلى أن مؤشرات الحركة السياحية هذا العام تؤكد أن أعداد السياح الوافدين لمصر من الصين خلال عام 2023 ستتخطى الأعداد التى زارتها عام 2019.

أهمية السياحة الصينية

وأكد القاضي على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة المصرية، لافتا إلى وجود شغف لدى السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية والأثرية، وما تذخر به مصر من متاحف ومواقع أثرية فريدة، موضحا أن السائح الصيني يتمتع بميزات وطبيعة خاصة، كما أنه يعد من أعلى السائحين إنفاقا في العالم .

يشار إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني، يزور مصر حاليا في الفترة من 1 إلى 4 إبريل الجاري، وذلك فى الزيارة الأولى له خارج الصين منذ جائحة كورونا التى ضربت العالم أواخر عام 2019.