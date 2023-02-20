رئيس «تنشيط السياحة» لـ إيمان الحصري: حققنا معدلات نمو أكثر من 50% في 2022

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر استهدفت في 2019 بتحقيق أهداف كبيرة فيما يتعلق بملف السياحة إلا أن أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت إلى حد بعيد على مصر والعالم على الصعيد الاقتصادي.

الأزمات أثرت على الكثير من العوامل السياحية

وأضاف «القاضي»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تلك الأزمات أثرت على الكثير من العوامل على نحو مباشر على السياحة بمصر ومنها الطيران ووقف العديد من الخطوط الجوية ما بين دول العالم بسبب الاستغناء عن العمالة بشركات الطيران، كما أدت الأزمة الروسية الأوكرانية لرفع أسعار الوقود إلى حد بعيد ما كان له تأثير سلبي على زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق 50% من النمو في 2022 مقارنة في 2021 وهي من أعلى النسب النمو أو الزيادة في العالم، وأن السياحة المصرية تستعيد أرقام ما قبل فيروس كورونا على نحو سريع.

2023 عام انطلاقة جديدة للسياحة

ولفت إلى أن الخبراء كانوا يشيرون إلى أن المقاصد السياحية ستعود لأرقام ومعدلات ما قبل كورونا في عام 2024، ولكن مصر تكاد تكون وصلت إلى هذه الأرقام، متوقعا بأن 2023 ستكون عام انطلاق جديد للسياحة المصرية.