غلق منشآت طبية دون ترخيص في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 150 منشأة طبية

ومرت الحملة على 150 منشأة طبية وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إغلاق منشآت طبية مخالفة

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 2 منشأة طبية مخالفة تُدار دون ترخيص في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتشميعها بالشمع الأحمر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار غلق 44 منشأة أخرى، بإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومنسق الحملات عمرو قنديل.

استمرار الحملات على المنشآت الطبية

تأتي هذه الحملات لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار الحملات الأسبوعية لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافي السلبيات، لرفع المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة.