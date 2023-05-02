2.7 مليار جنيها الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال إبريل 2023

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة حسام جاد المولى، مدير عام الإدارة، وتحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية، لجمارك السويس، أنها قد أفرجت خلال شهر أبريل 2023 عن مشمول 6061 شهادة جمركية، وارد نهائي بإجمالي 19555حاوية.

وأوضحت الإدارة العامة لجمارك السخنة، أنه كان أغلب البضائع الواردة، عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع، منها مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط، وقطع غيار سيارات واكسسوار للهواتف المحمولة وإكسسوار حريمي ولعب الأطفال.

الرسوم المحصلة على الشهادات الواردة

وكشفت الإدارة العامة لجمارك السخنة، أنه قد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة، عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر إبريل الماضي 628 مليون و 563 ألف جنيها، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات، حوالى 2 مليار و101 مليون و519 ألف جنيه.

الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها

وأضافت الإدارة العامة لجمارك السخنة، أنه قد بلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر إبريل الماضي 1004 شهادة صادر بعدد حاويات 14979، بقيمة إجمالية 4 مليار و791 مليون و81 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 11 مليون و174 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن، دريس برسيم، رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر إبريل 2023 حوالى 2 مليار و730 مليون و83 ألف جنيه.

تقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي

فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين.