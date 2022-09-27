إحباط محاولة لتهريب 200 ألف إبرة صينية من «جمارك السخنة»

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الإبر الصينية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مكافحة التهرب الجمركي

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي برئاسة حركة الوارد، مفادها اعتزام شركة «م . ا . ل» تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول بوليصة الشحن رقم R232138359 بعدد 4 حاويات بوزن 22 طنا، و780 كيلو قادمة من الصين، ومحرر عنها بيان جمركي رقم 347114 لسنة 2022، والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن 315 طرد وحدات تبريد مفككة.

لجنة لكشف مشمول الحاويات

وجرى تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاويات، وتبيّن وجود 20 كرتونة بكل منها 10 آلاف إبرة صينية بإجمالي 200 ألف إبرة صينية، والتي يتم استخدامها في الطب البديل مخبأة داخل الطرود الواردة.

وقرر رشاد عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.