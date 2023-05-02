وزير الأوقاف يطالب بتعديل «الإيجار القديم»: نحصل على 8 جنيهات من فيلا بمليار جنيه

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أصول وأملاك الأوقاف معظمها مبان سكنية في أماكن عديدة منها أماكن مميزة، وهناك فيلا واحدة تصل قيمتها إلى نحو مليار جنيه، لكن إيجارها 8 جنيهات فقط، وهو ما تحصله الوزارة، وننفق ضعف الإيجارات في القضايا للحصول على سعر عادل، وهناك عقارات في وسط البلد تصل قيمة الواحد منها إلى 3 ملايين جنيه، وإيجارها 3 جنيهات فقط.

وطالب الدكتور مختار جمعة، مجلس النواب، بمساعدة الأوقاف في حل أزمة الإيجار القديم وتعديل القانون حتى يكون هناك إيجار عادل قريب من القيمة السوقية العادلة.

وتابع وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب: «نرفع الأزمة لكم ونأتي للمجلس ليساعدنا في الحفاظ على حقوق وتعظيم الأصول التابعة لوزارة الأوقاف حتى لو استثنى مال الوقف في رفع القيمة الإيجارية وتعظيم الأصول مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال الوصول لقيمة إيجارية عادلة حتى الأراضي إيجارها رغم رفعها ما زالت أقل من القيمة السوقية، ونعود للمجلس لحل هذه المشكلة».

أشار إلى أن الجمعية الجغرافية كانت وقفا يتبع هيئة الأوقاف، وجرى إبعاد الأوقاف منذ عام 2002، ولم يتم تحصيل الإيجارات، وأعيدت لنا إدارة الوقف بالجمعية الجغرافية في 2022، بعد عدد من القضايا.

الجمعية الجغرافية وقف خيري

وأضاف أن الجمعية الجغرافية وقف خيري، ويجري تحصيل الإيجارات وتسليمها للجمعية الجغرافية ولا تحصل عليها وزارة الأوقاف، والناس لم تسدد الإيجارات منذ 20 عاما، وبعضها وصل إلى 600 ألف جنيه، وجرى تحصيل 8 ملايين جنيه وتسليمها للجمعية الجغرافية، ودور هيئة الأوقاف التحصيل فقط.

وحول المنح الدراسية، أعلن الوزير عن 300 منحة جديدة بشراكة مع الجامعات تتحمل وزارة الأوقاف 50% من المصروفات، وهناك أكثر من 1200 يدرسون الماجستير بمنحة من الأوقاف.

عقارات الأوقاف

وعن تظلم بعض المواطنين من ارتفاع الإيجارات وفق ما ذكر عدد من النواب خلال طلبات الإحاطة، قال الوزير إن لجان التقنين تضم ممثلين من هيئة المساحة والشهر العقاري والتقييم العقاري، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وعند تقييم القيمة الإيجارية لأراضي وعقارات الأوقاف، تراعى القيمة السوقية، ومع ذلك الهيئة والوزارة تقبل بحكم محايد، وأن يتم التقييم من شركات مختصة محايدة، موضحا أن الأوقاف مع الناس ولكن بما لا يخالف القانون ومع التيسير على المواطن وفق ضوابط القانون.

وقال الوزير محمد مختار جمعة: «لمن يسأل عن أين تذهب أموال الأوقاف؟، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة».