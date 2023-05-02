مبعوث «السيادة السوداني»: الجيش مستعد لقبول الهدنة من أجل مساعدة العالقين

أكد دفع الله الحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم تريد من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي الاضطلاع بدور في الهدنة الإنسانية المقترحة في البلاد، وكذلك الدول التي اقترحت الهدنة مثل السعودية والولايات المتحدة، معرباً عن استعداد الجيش السوداني لقبول هذه الهدنة من أجل مساعدة المدنيين العالقين بسبب المعارك.

مؤتمر في الجامعة العربية لحل أزمة السودان

وأكد دفع الله الحاج علي - في مؤتمر صحفي عقد بالجامعة العربية عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط - أن زيارته للقاهرة لبحث أزمة السودان، تأتي في ظل العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين.

أهمية تحقيق الاستقرار في السودان

وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار في السودان؛ نظراً لأهميته من الناحية الجغرافية والسياسية في قلب إفريقيا، محذراً من أن تفكك السودان ستكون له تأثيرات كبيرة في المنطقة.

وقال: «عندما تنتهي هذه الأزمة بانتصار الشرعية سيتم ترتيب عملية سياسية سودانية لا يتم فيها إقصاء أي طرف إلا ما اتفق عليه السودانيون».