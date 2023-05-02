البورصة تعطل أعمالها الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال

قررت البورصة المصرية تعطيل أعمالها، يوم الخميس المقبل 4 مايو؛ ليكون إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد العمال.

وأضافت البورصة المصرية، في بيان، أنّه سيم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

تنظيم جلسة تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول

ونظّمت البورصة المصرية، جلسة تجريبية عقب انتهاء تداولات يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 بقاعة التداول في مقر البورصة المصرية على نسخة جديدة من نظام التداول.

حساب سعر الإقفال اللحظي

جاءت التعديلات، على حساب سعر الإقفال اللحظي لحساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات هو 300 ألف جنيه للسوق الرئيسي و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية تحقق هذا الشرط بالجلسة.

وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات خلال جلسة التداول يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.

منهجية احتساب سعر الإقفال

وتعمل البورصة المصرية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ فترة على استحداث تعديلات في منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة في سعر الإقفال والمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.

وتهدف هذه الجلسة التجريبية إلى تعريف جهات التنفيذ بالتعديلات الجديدة وتهيئة السوق لتطبيقها بسلاسة ودون التأثير على وتيرة سير العمل.