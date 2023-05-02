محافظ كفر الشيخ يضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه

ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 سيارات تسير عكس الاتجاه، بينها سيارة نقل تقف عكس الاتجاه قبل طريق «كفر الشيخ - إسحاقة»، ووجه بسحب رخص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات وسائقيها.

ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة المشروعات الخدمية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة مواقف كفر الشيخ.

وأكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

تكثيف التواجد المروري

ووجّه محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الانضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.