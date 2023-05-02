طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.50 جنيه للكيلو بالمحافظات

أعلنت مديريات التموين بالمحافظات عن توافر السلع التموينية بالكميات المطلوبة بكل محافظة، وفقا لعدد المستفيدين من دعم السلع التموينية ببطاقات التموين، وفقا لمديريات التموين.

كما أوضحت المديريات أسعار السلع التموينية التي تصرع من منافذ التموين الثابتة والمتحركة بكل محافظة والبدالين وفقا، لحديث المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

سعر كيلو الأرز 12جنيها ونصف بالتموين

أضاف، وكيل تموين سوهاج أن سعر كيلو الأرز بالمنافذ التموينية 12.50 جنيه.

بينما سعر كيلو الأرز المعبأ بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظة سوهاج يبدأ من 14.50 حتى 15 جنيها.

بينما قال «محمد أبو هاشم» وكيل تموين الغربية أن السلع الغذائية متوفرة بمنافذ التموين والبدالين بمختلف أرجاء المحافظة لشهر مايو الجاري.

أسعار السلع التموينية بالمحافظات لمايو

وتنشر «الوطن» أسعار السلع التموينية بالمحافظات وفقا لمديريات التموين فى إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، وبينها كالتالي،

سعر السكر 12.60 جنيه.

سعر الزيت 800 جرام 30 جنيها.

سعر كيس المكرونة 400 جرام 6.50 جنيه.

سعر كيس المكرونة 800 جرام 13 جنيها.

سعر جبنة 250 جم 14 جنيها.

سعر جبنة 125 جم 7 جنيهات.

سعر الشاي 40 جم 5 جنيهات.

سعر كيلو الدقيق 18 جنيها.

سعر العدس 500 جم 21 جنيها.

سعر الفول 500 جم 9 جنيهات.

سعر مسلي صناعي 800 جم 36 جنيها.

سعر صلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الخل 5% تركيز 5 جنيهات.

سعر صابون الغسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام 25 جنيها.

سعر مسحوق عادي 800 جرام 16 جنيها.

سعر كيس ملح 300 جرام 1.25 جنيه.

سعر بار حلاوة طحنية 90 جرام 3 جنيه.

سعر ظرف طحينة 14 جرام 2.50 جنيه.

سعر مربي أنواع 350 جرام بـ 16 جنيها.

سعر لبن جاف 100 جرام 25 جنيها.

سعر كيس سائل غسيل 80 جم 3 جنيهات.

سعر التونة 140 جم 18 جنيها.

سعر بسكويت سادة 1.50 جنيه للقطعة.