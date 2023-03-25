تحرير 261 محضر تموين في حملات موسعة خلال أول 3 أيام من رمضان بسوهاج

شنت مدرية التموين بمحافظة سوهاج، عبر مكاتبها وإداراتها التابعة عدة حملات تموينة لضبط الأسواق منذ بداية شهر رمضان المبارك، بشتى مراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان 2023 المبارك.

حملة تموينية على المخابز بسوهاج

تم ضبط عدة مخالفات متنوعة بالمخابز البلدية بقري سوهاج وتحرير محاضر بالمخالفات لها بمديرية تموين سوهاج بلغت 50 مخالفة ما بين عد مطابقة أسعار وقفل بمواعيد العمل.

حملة تموينية بسوهاج

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي رئيس الوحدة المحلية بحملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، بالاشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، ومباحث التموين، وأسفرت الحملة التموينة الموسعة اليوم عن تحرير 36 محضر تموين منها 10 مخالفات إدارة محال دون ترخيص، و12 محضر صحة وسلامة مهنية ونظافة، و14 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع.

حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

كما تنوعت المحاضر الأخرى بين ضبط غش تجاري وتلاعب في تواريخ الإنتاج والانتهاء ومنشأت بدون ترخيص وسلع منتهية الصلاحية في عدة حملات على مناطق الشهيد والعارف بسوهاج والمنشاة والمراغة، وصل عددها حتى 175 محضرا ليصل إجمالي المحاضر المحررة خلال الـ3 أيام الأولى من رمضان إلى 261 محضرا.