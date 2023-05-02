افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الضبعية بالأقصر

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بقرية الضبعية بمدينة القرنة، تحت رعاية حسين المصري، أمين مساعد أمانة الإعلام بالحزب بالأقصر، وجرى توفير لحوم طازجة بتخفضيات كبيرة وسط إقبال جماهيري على المنفذ.

تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة

وأشار أمانة الحزب إلى أنها مستمرة في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث سبق وجرى تنظيم معرض كبير بمدينة الأقصر بجوار مزلقان القراريش غرب السكة الحديد، كما جرى تنظيم معرض بقرية الحبيل بمدينة البياضية ومعرض بيع سلع بالضبعية ومنفذ بيع لحوم بالكرنك، وجرى تنظيم معارض بإسنا، كما جرى إطلاق قوافل وعدد من السيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء محافظة الأقصر، بالإضافة إلى سلسلة قوافل الخير التي جرى من خلالها توزيع المواد الغذائية على الفئات المستحقة في مختلف مناطق المحافظة.

تخفيضات تصل إلى 30%

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أن أمانة الحزب تواصل تنظيم معارض وتسيير قوافل بيع السلع الأساسية بسعر مخفض للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق قوافل في مناطق متعددة لبيع السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر بأسعار أقل من السوق، وسبقها قوافل بالقرى والنجوع، وجار العمل لإطلاق قوافل أخرى في مختلف ربوع المحافظة.

معارض بيع السلع الغذائية ومنافذ اللحوم

وتواصل أمانة مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، تنظيم معارض بيع السلع الغذائية ومنافذ اللحوم بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقتها أمانة الحزب بالمحافظة لمواجهة الغلاء بتعليمات النائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.