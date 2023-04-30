ما هي العوامية في الأقصر؟.. منطقة تحمل شكل المدينة وطابع القرية

حملت في طياتها شكل المدينة وطابعها، وصفات القرية وأخلاقها، فلا هي مدينة ولا هي قرية، إنها منطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، والتابعة للبندر، وتضم بين جنباتها كل المصالح الحكومية مثل المحكمة والسجل المدني والنيابة الإدارية وقصر الثقافة وقسم شرطة الأقصر وسابقا مديرية الأمن وتضم أيضا عددا من الفنادق السياحية ذات الخمس نجوم.

وبرغم تأثر منطقة العوامية بفعل المدنية ووجود السائحين فيها إلا أن أهلها ما زالوا متمسكين بعادات وتقاليد القرية، فالعوامية بها حوالي 20 عائلة تربطهم علاقات قرابة ونسب ومصاهرة ولكل عائلة «ديوان» أو دار مناسبات يحمل اسم العائلة، تقام فيه الأفراح وواجبات العزاء.

من ليس له نخلة في الكرنك فلا أساس له في الأقصر

ويؤكد الدكتور محمد إمام، الباحث والمؤرخ في التراث الشعبي، أن منطقة الكرنك بنجوعها الأربعة عشر، هى أقدم الأماكن التي عاش فيها أهل الأقصر القدامي ومنها تفرعت العديد من البلاد وهناك مثل قديم يقول إن من ليس له نخلة في الكرنك فلا أساس له في الأقصر، والنخلة بمعنى جذر أو أصل ونتكلم هنا عن الأقصر بحدودها الضيقة القديمة قبل أن تتسع ويفد إلى قبائل من مختلف البلدان.

سميت العوامية نسبة إلى الجد المؤسس

ويوضح إمام، لـ«الوطن»، أن من المناطق التي تفرعت من الكرنك كانت منطقتي منشاة العماري التي كانت تابعة للكرنك حتى عام 1940، وسُميت المنشاة شرقا لأنها أنشئت حديثا والمنطقة الأخرى هى العوامية جنوبا، والتي تعتبر في الأساس امتدادا للكرنك، وسُميت العوامية نسبة إلى الجد المؤسس والذي كان يسمى العوامي، لافتا إلى أن هناك العديد من البلدان التي تسمى باسم العوامية فهناك بلدة كبيرة تسمى العوامية في سوهاج بمركو ساقلتة، وهناك أقاويل تشير إلى أن هناك ارتباطا بين البلدين بسبب الجد المؤسس، وهناك عوامية في العديد من البلدان العربية مثل السعودية والبحرين وليبيا وغيرها.

كانت تعوم في الماء بفعل الفيضان

يقول الطيب حامد، أحد ابناء العوامية، إن اصل مسمى العوامية يرجع لأكثر من رواية، فواحدة ترجع السبب إلى اسم الجد المؤسس والذي يدعى العوامي، ورواية أخرى تقول إنها سميت العوامية، لأنها كانت تعوم في الماء بفعل الفيضان، لكنني أرجح الرواية الأولى لأن الثانية غير منطقية فكل البلاد كانت تعوم وتغرق في المياه.

يرجع نسبه للعباس ابن عبدالمطلب عم الرسول

ويضيف حامد، لـ«الوطن»، أن أصل العوامية يرجع إلى الجد المؤسس العوامي والذي قدم من شبه الجزيرة العربية، ويرجع نسبه للعباس ابن عبدالمطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضم أكثر من 20 عائلة لكن ليس كلهم من العوامية بل إن هناك عائلات وفدت من قرى مجاورة لكنها ارتبطت بالعائلات الأخرى بسبب النسب والمصاهرة.

ما زالت متمسكة بالعادات والقيم

ويشير محفوظ عبدالرحيم، مهندس وأحد أبناء العوامية، إلى أن العوامية تضم أربع عائلات كبرى تتفرع منها عائلات صغيرة، بالإضافة إلى بعض العائلات التي وفدت إلى البلدة، فالعائلات الكبرى هى: آل عيد والعصراب والتلوبة والمقابيل، ويتفرع من هؤلاء كل عائلات البلدة، مؤكدا أن القرية في شكلها الخارجي تكتسب شكل المدينة لكنها ما زالت متمسكة بالعادات والقيم واحترام الكبير ونجدة الملهوف وغيرها من العادات الحميدة.

قبيلة الفهدية

ويتابع: تتبع عائلات العوامية قبيلة الفهدية والتي تعود للعباس بن عبدالمطلب، والتي منتشرة في الكرنك ومنشاة العماري، فالبلاد الثلاث: العوامية والكرنك ومنشاة العماري، تعتبر بلدة واحدة، لافتا إلى أن القرية تحتفل سنويا بمولدين لأولياء الله الصالحين، وهما الشيخ أحمد أبو مخدم الشهير بأبي الغطاس، والشيخ شعلان حسن علي، مستطردا: نسبة التعليم مرتفعة في البلدة فمنها تخرج العديد من الشباب المتعلمين الذين حصلوا على مناصب في مختلف المجالات.

تشكيل لجنة صلح

ويذكر أبوالحسن حافظ، محامي وأحد أبناء العوامية، أن البلدة نجحت في تشكيل لجنة صلح لإنهاء الخلافات والخصومات بين اهل البلدة، والقيام بأعمال الخير، على مستوى القرية والقرى والمجاورة في تقديم يد العون والمساعدة وحل المشكلات، حيث جرى تجميع تبرعات من داخل البلدة لإعادة بناء وتعمير مدافن البلدة، وكذلك جمع تبرعات لشراء سيارة للمرضى لنقلهم من بين المحافظات، وكذلك جمع تبرعات لإجراء العمليات الخطيرة خارج المحافظة.