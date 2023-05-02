طن بطيخ على شواطئ مرسى علم لإنعاش السياح.. رفع نسبة الإشغالات بالفنادق لـ70%

نظم عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم مهرجان البطيخ باستخدام طن بطيخ على شواطئ مرسى علم؛ لإنعاش السياح تزامنا مع بدء موسم البطيخ بمشاركة 12 شيف شاركوا في تقطيع البطيخ وعمل أشكال مختلفة بقطع البطيخ وعصائر طازجة، ومسابقة نحت وجوه السياح على البطيخ بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مهرجان البطيخ على شواطئ مرسى علم

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم حرصت على إسعاد السياح الذين شاركوا في مهرجان البطيخ بالآلاف على شواطئ مرسى علم من مختلف الجنسيات الأجنبية حوالي 12 جنسية من دول أوروبا على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، تزامنا مع بدء موسم البطيخ.

انتعاش السياحة بفنادق مرسي علم

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم وارتفاع بنسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 % مع بداية شهر مايو الجاري، لافتاً إلى أنه جرى استخدام طن بطيخ بمشاركة 12 شيف شاركوا في تقطيع البطيخ وعمل أشكال وعصائر طازجة.

ولقي ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر السوشيال ميديا، ما يساعد في تنشيط السياحة في مرسى علم.