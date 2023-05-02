ضبط 1.5 طن بانجو قبل ترويجها في الإسماعيلية.. بقيمة 4.8 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذان من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وضبط بحوزتهما عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كما اعترف أحدهما بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس لترويجها على عملائه وبإستهداف المنطقة أمكن ضبط كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1.5 طن هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين و850 ألف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.