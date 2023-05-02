تفاصيل أعلى شهادة ادخار في القطاع المصرفي المصري.. العائد يقترب من 40%

يبحث الكثير من المواطنين عن الأوعية الاخارية ذات العائد المرتفع في القطاع المصرفي المصري، بعد الإعلان الفترة الأخيرة عن منتجات وأوعية ادخارية جديدة «شهادات ادخار جديدة»، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% في اجتماعه الأخير.

أعلى شهادة ادخار في القطاع المصرفي المصري

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادة ادخار في القطاع المصرفي المصري من حيث العائد من «بنك التنمية الصناعية».

شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد 39%

تأتي شهادة بنك التنمية الصناعية الجديدة، على رأس شهادات الادخار ذات العائد المرتفع المطروحة مؤخرًا في القطاع المصرفي المصري، بعائد مرتفع مدفوع مقدمًا، قد يصل إلى 39%؛ لمدة تصل إلى 3 سنوات.

تفاصيل ومميزات شهادة بنك التنمية الصناعية

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 50000 جنيه.

- تتميز شهادة بنك التنمية الصناعية بأن العائد عليها يكون تراكمي مدفوع مقدماً 39% بما يعادل 13% في السنة الواحدة.

- يستحق العميل الفائدة بالكامل مقدمًا دون انتظار دوريات صرف العائد.