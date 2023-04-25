يترقب المواطنون أسعار الفائدة الأعلى على الشهادات في 23 بنكا مع عودتها غدا من الإجازة، حيث تعود البنوك للعمل غدًا الأربعاء، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت 6 أيام متضمنة إجازة عيد تحرير سيناء، ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها لاستقبال العملاء، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا حتى 3.30 عصرا، بمعدل 8 ساعات عمل، بعد انتهاء سريان قرار خفض ساعات العمل لـ4 ساعات خلال شهر رمضان.

أسعار الفائدة الأعلى على الشهادات في 23 بنكا مع عودتها غدا من الإجازة

وتستعرض الوطن، من خلال السطور التالية، أسعار الفائدة الأعلى على الشهادات في 23 بنكا مع عودتها غدًا من الإجازة.

بنك التنمية الصناعية

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار جديدة خلال الفترة الماضية بعائد مرتفع؛ قد يصل إلى 39% وذلك لمدة تصل إلى 3 أعوام.

شهادة البنك المصري الخليجي

ثم تأتي في المرتبة الثانية، شهادة البنك المصري الخليجي «ثروة بلس» لمدة 3 سنوات، العائد ثابت خلال أول سنة، ومتغير في السنة الثانية والثالثة، وتكون الأولى بعائد 23%.

شهادات البنك الأهلي المصري

طرح بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة الـ22% متناقصة، السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

بنك مصر

طرح بنك مصر، شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة الـ22% متناقصة، السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

شهادة بنك الكويت الوطني

طرح بنك الكويت الوطني شهادة جديدة بعائد مرتفع، يصل إلى 20.25%، ويعتبر أعلى عائد في مصر على شهادات الإيداع ذات العائد المتغير، بحسب وصف البنك عبر صفحته الرسمية.

البنك التجاري الدولي CIB

وكشف البنك التجاري الدولي، عن طرح 3 شهادات ادخار جديدة بعائد شهري 18% بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، و19% بحد أدنى للشراء 200 ألف جنيه، و20% بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات ألف جنيه.

شهادات بنك القاهرة

وتأتي شهادة بنك القاهرة، بعائد ثابت 19.25% سنويًا، وبحد أدنى 10 آلاف جنيه، و19% حال اختيار العائد شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، و19.25% سنويًا.

البنك الزراعي المصري

وطرح البنك الزراعي المصري شهادة بعائدين مختلفين لمدة 3 سنوات، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي

ويوفر بنك قطر الوطني الأهلي QNB شهادة بعائد 19.25% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.

بنك قناة السويس

كما طرح بنك قناة السويس، شهادة ادخار جديدة بعائد شهري 19% مع شهادات الادخار الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس بالإضافة الى إمكانية الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان بأسعار تنافسية.

بنك البركة

وطرح بنك البركة، شهادة بعائد 19% متغير بدورية صرف شهرية، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، بعائد سنوي بلغ 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.

البنك المصري الخليجي

يوفر البنك المصري الخليجي، شهادة جديدة لأجل 3 سنوات للعائد بسعر عائد سنوي 19% ويصرف العائد شهرياً.

بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية باقة متنوعة من شهادات الادخار، على رأسهم شهاد شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير، يصل إلى 18.5%.

بنك التعمير والإسكان

من بين الشهادات الأعلى عائد، شهادة رويال بعائد ثابت يصل إلى 17.25%، بحد أدنى لربط الشهادة 1000000 جنيه.

بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي شهادة جديدة بعائد 18% سنويًا، و17.5% ربع سنويًا، و17.25% شهريًا.

البنك الأهلي المتحد

يوفر البنك الأهلي المتحد، شهادة ادخار ثلاثية، بعائد 18% سنوي، و17.5% ربع سنوي، و17.25% شهري.

بنك الإمارات دبي الوطني

يوفر بنك الإمارات دبي الوطني، باقة متنوعة من شهادات الادخار، وتأتي الشهادة الثلاثية بعائد يصل إلى 18.5% سنوياً، و 18.25٪ ربع سنوياً، 18٪ تضاف الفائدة شهريًا.

البنك العربي

يوفر البنك العربي الافريقي، شهادة ثلاثية بسعر عائد سنوي 18%.

بنك HSBC مصر

يقدم بنك HSBC مصر، شهادة ادخار بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد شهرياً.

بنك أبو ظبي الأول مصر

يوفر بنك أبو ظبي الأول مصر، شهادة ثلاثية بسعر عائد سنوي 17% ذات العائد الشهري.

بنك كريدي أجريكول

يقدم بنك كريدي أجريكول شهادة الادخار لمدة 3 سنوات بعائد صل إلى 16%، مع امكانية صرف العائد بصورة شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية أو في تاريخ استحقاق الشهادة.

البنك العقاري المصري العربي

يوفر البنك العقاري المصري العربي، شهادة العائلة بعائد 15.5% يصرف بشكل شهري.