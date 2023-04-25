أعلى شهادات الادخار الإسلامية في 4 بنوك.. مواعيد صرف الأرباح

يفضل الكثير من المواطنين شراء الشهادات الادخارية الإسلامية، وتكون عائدها مختلف من بنك لآخر ودوريات صرف متنوعة، ويختار العميل المناسب له.

ونرصد في السطور التالية بالتفاصيل أعلى شهادات الادخار الإسلامية في 4 بنوك مصرية، وهم بنك مصر، وبنك البركة، والمصرف المتحد وأبوظبي الإسلامي.

بنك مصر

يقدم بنك مصر عدد من الشهادات الإسلامية، ولكن الأعلى عائد هما شهادة الادخار ذات العائد الشهري، وذات العائد الربع سنوي فيما يلي التفاصيل.

شهادة الادخار ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- دورية العائد شهريًا.

- سعر العائد 15.850%.

شهادة الادخار ذات العائد ربع سنوي

- الحد الأدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية العائد ربع سنويًا.

- سعر العائد 15.750%.

المصرف المتحد

يتيح المصرف المتحد عدة أنواع من الشهادات الإسلامية أبرزهم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، بعائد ربع سنويًا أو شهريًا والتفاصيل كالآتي:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصي.

- عائد تنافسي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- عائد متغير حت التسوية %13سنويًا يصرف شهريًا أو %13.50سنويا، يصرف كل ثلاثة اشهر.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثله بشرط موافقة العميل.

- إمكانية منح تمويل بالجنيه المصري بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

بنك البركة

يوفر بنك البركة عدد من الشهادات الإسلامية، أبرزها الشهادة الماسية بلس كما يلي:

- عائد يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى 1000 جنيه.

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد 19% متغيرة تنافسية.

- إمكانية منح بطاقة البركة الكلاسيكية وتمويل بضمان الشهادات والصكوك.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يضم مصرف أبو ظبي الإسلامي عدد من الشهادات من بينهم صكوك إسلامية بعائد مرتفع كالتالي:

- عائد متوقع 17.25% واستلام 10% من الأرباح مقدمًا.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- دوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.