أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك.. تصل إلى 39%

شهد القطاع المصرفي المصري حالة من النشاط خلال الفترة الماضية، من خلال الإعلان عن منتجات وأوعية ادخارية جديدة «شهادات ادخار جديدة»، وذلك بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% في اجتماعه الأخير.

أعلى فائدة على شهادات ادخار في البنوك

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى فائدة على شهادات ادخار في البنوك، ومنها «بنك التنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي، البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، بنك قطر الوطني الأهلي».

شهادة بنك التنمية الصناعية

تأتي شهادة بنك التنمية الصناعية الجديدة على رأس الشهادات الجديدة المطروحة مؤخرًا في القطاع المصرفي المصري، بعائد مرتفع مدفوع مقدمًا، قد يصل إلى 39% وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات.

شهادة البنك المصري الخليجي

ثم تأتي في المرتبة الثانية، شهادة البنك المصري الخليجي «ثروة بلس» لمدة 3 سنوات، العائد ثابت خلال أول سنة، ومتغير في السنة الثانية والثالثة، وتكون الأولى بعائد 23%.

شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر

طرح بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة الـ22% متناقصة، السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

شهادة بنك الكويت الوطني

طرح بنك الكويت الوطني شهادة جديدة بعائد مرتفع، يصل إلى 20.25%، ويعتبر أعلى عائد في مصر على شهادات الإيداع ذات العائد المتغير، بحسب وصف البنك عبر صفحته الرسمية.

شهادات بنك القاهرة

وتأتي شهادة بنك القاهرة، بعائد ثابت 19.25% سنويًا، وبحد أدنى 10 آلاف جنيه، و19% حال اختيار العائد شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، و19.25% سنويًا.

شهادات بنك قطر الوطني الأهلي

ويوفر بنك قطر الوطني الأهلي QNB شهادة بعائد 19.25% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.