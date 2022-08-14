معلومات عن كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.. 3 أقسام

تعتبر كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ من الكليات المميزة، باعتبارها مؤسسة متميزة ورائدة تعليمياً وبحثياً وتطبيقياً في مجالات الثروة السمكية إقليمياً ودولياً، وتستعد حالياً لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للعام 2022.

وتُقدم «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة كل ما يريدون معرفته عن كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، في إطار ما تُقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

الهدف من نشأة الكلية

وأنشئت هذه الكلية لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لإعداد خريجين قادرين على استيعاب التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع والتصنيع السمكي وزيادة إنتاجية الثروة السمكية كقطاع مهم في الاقتصاد القومي، وتطوير وتنظيم آليات الصيد والحفاظ على البيئة المائية حيث أن محافظة كفر الشيخ تنتج حوالي 40% من الإنتاج السمكي في مصر.

تاريخ النشأة

وأُنشئت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ بالقرار الجمهوري رقم (146) لعام 2013، ثم صدر القرار الوزاري رقم (3940 ) في نفس العام بشأن اللائحة الداخلية للكلية (المرحلة الجامعية الأولى) بنظام الساعات المعتمدة، وتم تخصيص مبنى يقع داخل موقع الجامعة بجوار مبنى إدارة الجامعة كمقر مؤقت للكلية.

وبدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 2013 - 2014، إلى أن تم إنشاء مبنى جديد للكلية داخل الحرم الجامعي بجوار مبنى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وتمت الموافقة على نقل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الكلية من كليتى الطب البيطرى والزراعة بالجامعة.

أقسام الكلية

- قسم الاستزراع المائي.

- قسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي.

- قسم المصايد والبيئة المائية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وتتطلب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، عدداً من الأوراق للتقديم وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية وصورة منها.

- صورة بطاقة الترشيح المقبول بها الطالب.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند أو 6 أو 7 جند للطلاب الذكور فقط.