كلب ضال يعقر 8 أطفال بالمحلة.. و«بيطري الغربية» يُرسل حملة للتعامل الفوري

أرسلت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الغربية، لجنة عاجلة، إلى قرية شبرابابل التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بعد تعرض 8 أطفال، إلى العقر بعد أن هاجمهم أحد الكلاب، حال لهوهم بأحد الشوارع الرئيسية بالقرية.

التعامل الفوري مع الكلب العاقر

التعامل الفوري وقال الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية، لـ«الوطن»، إنه جري التعامل الفوري مع الكلب العاقر، فور ورود شكوى، من الأهالي، بقيام كلب عاقر بمهاجمة عدد من الأطفال، وإصابة 8 منهم داخل قرية شبرابابل التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مشيرًا أنه جرى إرسال حملة مكبرة من فرع الطب البيطري، بمشاركة بعض من الجهات المعنية.

8 أطفال مصابين يصلون لمستشفى المحلة

وأضاف أنور أنه تم سؤال الأطفال المصابين عن أوصاف الكلب العاقر وعن مكان الواقعة، وفور العثور علي الكلب ومطابقته بالمواصفات المذكورة، تم التعامل الفوري معه، حرصاً على سلامة المواطنين، ودفنه طبقا للاشتراطات الصحية، وأن مديرية الطب البيطري، تجري حملات تفتيشية موسعة.

إخطار بالواقعة وكانت مستشفى المحلة العام، استقبل 8 أطفال، مصابين بعد أن هاجمهم كلب عاقر، حال لهوهم بأحد شوارع قرية شبرابابل، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وإعطائهم الأمصال المضادة، كما جرى إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.