فريق «باك ستريت بويز» يغادر إلى الهند بعد إحياء حفل غنائي بالعاصمة الإدارية

غادر مطار القاهرة الدولي الفريق الغنائي "باك ستريت بويز" Backstreet Boys متجهاً الي الهند، وذلك بعد اقامتهم حفلهم بالعاصمة الإدارية ضمن جولتهم حول العالم، التي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند، واقيم الحفل مساء امس الإثنين ، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور الذي سارع وتسابق على حجز التذاكر ، حيث يتمتع الفريق بشهرة ونجاح كبير فى مصر والعالم العربى وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم ودخل الفريق الأمريكي نادى المليار مشاهدة على اليوتيوب باغنيتهم الشهيرة .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار تم إنهاء اجراءات سفر فريق "باك ستريت بويز" علي الطائرة المصرية المتجهة الي مومباي من مبني الركاب رقم 3 بالمطار ، وتولي فريق من ادارة العلاقات العامة بالمطار بالتعاون مع مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار إنهاء إجراءات سفرهم ، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بدعم ورعاية الحفل العالمى وذلك لما يتمتع به الفريق من جماهيرية وشعبية عالمية ، وزار يزور الفريق بعض المناطق السياحية بالقاهرة والجيزة .

وقد حقق فريق "باك ستريت بويز" نجاحاً ساحقاً عالمياً أشعل منصات التواصل الاجتماعي، فور إعلانه عن حفلته بالقاهرة والتي اقيمت بالتجمع الخامس .