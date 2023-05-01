فرقة «باك ستريت بويز» الأمريكية تزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفرقة الغنائية الأمريكية «باك ستريت بويز»، على هامش زيارتها الحالية لمصر، لإحياء حفلا جماهيريا اليوم، ضمن جولتها حول العالم التي تتضمن حفلات بدول أفريقيا والشرق الأوسط والهند.

أهمية متحف الحضارة

كان في استقبال الفرقة الغنائية، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إذ رحب بأعضائها، وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما عرفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي، مشيرًا إلى أهمية المتحف في الحفاظ على التاريخ والتراث المصري على مر العصور.

وقال «غنيم»، إن المتحف أصبح واجهة ثقافية وقبلة لكثير من الشخصيات العامة، والوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية القديمة، خلال تواجدهم فى مصر، الأمر الذي يدل شغفهم شغفهم بمعالم هذه الحضارة وإرثها الثقافي.

واصطحب باسم رؤوف أمين المتحف، الفرقة في جولة إرشادية داخل قاعات العرض المختلفة، شرح لها خلالها كنوز المتحف الأثرية المعروضة، كما استعرض لهم سيناريو العرض المتحفي، ومدى إبرازه إبداعات الحضارة المصرية.

مقتنيات أثرية

وأعرب أعضاء الفرقة عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدى عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف، واصفين إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، مؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.

تجدر الإشارة، إلى أن أعضاء فرقة «باك ستريت بويز»، استهلوا زيارتهم لمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة.