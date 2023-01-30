«تسويق السياحة الثقافية»: مشاركة مصرية بمعرض مومباي بالهند فبراير 2023

قال هشام إدريس، عضو جمعية تسويق السياحة الثقافية، إن العديد من الفنادق وشركات السياحة المصرية ستشارك في معرض مومباي السياحي المقام بالهند خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، لافتا إلى أن المشاركة مهمة جدا في ظل رغبة شركات السياحة الهندية في عقد لقاءات مع نظيراتها المصرية لبحث آلية زيادة عدد رحلاتها لمصر خلال العام الجاري في ظل وجود طلب كبير من المواطنين الهنود على زيارة المقصد السياحي المصري.

الهند من ضمن 12 دولة تستهدف مصر زيادة السياح الوافدين منها

وأضاف لـ«الوطن»، أن الهند تعتبر من الدول الـ 12 التي تعول مصر على زيادة الحركة السياحية الوافدة منها خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الهند هي واحدة من الأسواق الواعدة التي يعول عليها القطاع السياحي لزيادة أعداد الوافدين منها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدد السياح الهنود الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ نحو 130 ألف سائح.

إقامة الأفراح الهندية بالمناطق الأثرية المصرية

وأشار عضو جمعية تسويق السياحة الثقافية إلى أن الفنادق وشركات السياحة وخلال مشاركتها بمعرض مومباي السياحي بالهند ستركز على الترويج لسياحة الايفنتات «الفاعليات» وذلك عن طريق إبراز الأماكن الأثرية والسياحية التي يمكن للهنود إقامة احتفالاتهم بها، موضحا أن المواطنين الهنود ينظمون سنويا ما بين 800 إلى 1000 حفل زفاف خارج الهند.

وتابع: «نسعى من خلال المشاركة بالمعرض لزيادة أعداد السياح الوافدين من الهند لمصر هذا العام بنحو 100% بالمقارنة بالعام الماضي في ظل عدم وجود عوائق تمنع تحقيق ذلك».

وأشار عضو جمعية تسويق السياحة الثقافية إلى أنه خلال المشاركة بمعرض مومباي السياحي ستقوم شركات السياحة المصرية الترويج لإقامة السياح الهنود بفنادق فئة الـ 5 نجوم عند زيارتهم لمصر خاصة أن السياح الهنود من ذوي الإنفاق المرتفع، لافتا إلى أن غالبية الهنود الذين يزورون مصر يفضلون زيارة المناطق الأثرية والثقافية الموجودة بالقاهرة والأقصر وأسوان.