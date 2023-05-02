عماد الدين حسين: كل القضايا المطروحة في الحوار الوطني مهمة

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انطلاق الحوار الوطني غدا يأتي بعد طول انتظار وجلسات ماراثونية استغرقت سنة وأسبوعين تقريبا؛ تضمنت 23 جلسة، وبعض الجلسات استمرت أكثر من 10 ساعات ولم تقل عن 4 ساعات، والحصاد رغم كل الانتقادات التي وجهت للبطء كانت لها أسباب موضوعية.

الحوار بين القوى السياسية الشرعية

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل القوى السياسية الشرعية ستتمكن من الحوار والمناقشة حتى تصل إلى أكبر قدر من التوافق الوطني، وترفع توصياتها إلى الرئيس السيسي.

كل القضايا المطروحة مهمة

وأشار إلى أن النقطة الجيدة في الحوار الوطني أن مصر ستتحاور مع نفسها، وهذا شيء جيد، لافتا إلى أنه من المفترض أن كل القضايا المطروحة مهمة، ولكن ربما بعضها سيكون ذا أولوية، إلا أن الملف السياسي من وجهة نظر الكثيرين من المفترض أن يكون له الأولوية.