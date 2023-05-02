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رئيس «الاتحاد الديمقراطي»: الحوار الوطني غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية

كتب:

محمد عزالدين
05:59 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
حسن ترك

حسن ترك

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن الحوار الوطني مهم للغاية وغير مسبوق في الحياة السياسية المصرية؛ نظرا لأنه سيعقد أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وهو ما لم يحدث من قبل، كما أن الجهة التي تعقد الحوار محايدة وليست مهيمنة على الحوار كما كان يحدث من قبل بواسطة الحزب الوطني.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف «ترك»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تتابع الحوار الوطني، وعندما عرض عليها مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات أخذت قرارا فوريا، وجرى طرحه لتنفيذه على أرض الواقع.

19 لجنة في الحوار الوطني

وأشار إلى أن المحاور الثلاثة المتمثلة في الاقتصادي والسياسي والاجتماعي انبثق منها 19 لجنة لتغطية كل النواحي بشفافية، وإذا جرى ذلك ستكون بمثابة دستور جديد يوضع لكل الحياة السياسية المقبلة.

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بقلم محمد عزالدين