«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني: يضم 3 محاور وينطلق غدا

تنطلق غدا الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، لتتعاقب خلال الأسابيع المقبلة جلسات الحوار والنقاش وتقديم المقترحات، ولاقت الدعوة إلى الحوار استجابة واسعة منذ اللحظة الأولى للإعلان من القوى الوطنية المختلفة، وحازت نسبة رضا وتفاؤل عالية بين المواطنين، وتواصل إدارة الحوار الوطني استعداداتها التنظيمية واللوجيستية تمهيدا لانطلاق أولى جلسات الحوار.

ما هو الحوار الوطني؟

الحوار الوطني هو حوار حول أولويات العمل الوطني في مصر، في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

متى تبدأ أولى جلسات الحوار الوطني؟

أعلنت إدارة الحوار الوطني، انطلاق أولى جلسات الحوار غدا، إذ وجه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

وصرّح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، بأنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأوضح المنسق العام، أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

ما الفئات المستهدفة للمشاركة في الحوار الوطني؟

وحددت إدارة الحوار الوطني الفئات المستهدفة من الحوار، وهي: الأحزاب السياسية، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وغيرهم.

3 محاور للحوار الوطني

ما محاور الحوار الوطني؟

حدد مجلس أمناء الحوار الوطني 3 محاور وهي على الترتيب: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة.

ما أبرز لجان المحاور؟

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة النقابات والعمل الأهلي، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

8 لجان للمحور الاقتصادي

وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي​: لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي ولجنة العدالة الاجتماعية وأخيراً لجنة السياحة.

بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي أولاً لجنة التعليم والبحث العلمي، ثانيًا لجنة الصحة، ثالثًا لجنة القضية السكانية، رابعًا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، خامسًا لجنة الثقافة والهوية الوطنية، سادسًا لجنة الشباب.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضافت في بيان لها على الصفحة الرسمية للحوار، أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى على مدار العام الماضي من كافة الاستعدادات اللازمة من تشكيل اللجان وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار.