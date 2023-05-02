رئيس حزب الريادة: المشاركون في الحوار الوطني يعبرون عن كل فئات المجتمع

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنَّ المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الحوار الوطني ذات أهمية لكن هناك أولوية في المناقشة، خاصة أنَّ جلسات الحوار الوطني معلنة للتأكّد بأنّ الحوار جاد وليس معد مسبقًا كما يدعي بعض الكارهين، ولكن على الرأي العام بالكامل لكي يعرف ما يدور لأن الصورة خير ناطق.

المحاور الثلاثة مهمة لدى المواطن

وأضاف رئيس حزب الريادة، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المحاور الثلاثة في الحوار الوطني مهمة لدى المواطن وذات أهمية، وكل القوى التي دعيت للحوار وتمثل كل فئات الشعب هي قوى وطنية، ولا يوجد ما يسمى قوى معارضة وموالاة، والكل وطني يجلس لمصلحة الوطن والمواطن.

معرفة آراء المواطنين

وأشار إلى أنَّ القوى المشاركة في الحوار تعاملوا مع المواطن في الشارع، إذ عقد حزب الريادة من خلال بعض الأمانات في المحافظات جلسات لمعرفة آراء المواطنين، وكل حزب يشاركون في الحوار الوطني بالرؤية التي نقلوها من المواطن في القرية والنجع والمدينة، والجميع يعبر عما يريده المواطن وينشده حتى تتحسن الأوضاع خاصة الاقتصادية.