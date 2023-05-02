الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي للاحتجاج على أزمة مدرسة وارسو

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، القائم المؤقت بأعمال بولندا لدى روسيا ياتسيك شلياديفسكي، للاحتجاج على الاستيلاء القسري على مبنى مدرسة روسية في وارسو.

صمت دبلوماسي بولندي حول الأزمة

ولم يعلق الدبلوماسي البولندي -بحسب وسائل إعلام روسية- على استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية، إذ أمضى نحو 15 دقيقة.

كانت قوات الأمن البولندية قد اقتحمت السبت الماضي مقر المدرسة الروسية في وارسو وأجبرت موظفيها على مغادرة المبنى.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية «إن مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو لن تبقى دون رد فعلنا الصارم وعواقبها على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وتساند بولند دولة أوكرانيا في أزمتها ضد روسيا الاتحادية التي بدأت نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم استقلالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لدعم هذه الأقاليم