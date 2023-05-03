7 فوائد لتربية الأسماك في حقل الأرز.. مكسب 150 ألف جنيه خلال 90 يوما

مشروع سمكي وآخر نباتي في حقل واحد، هو أمر يعود بالخير الوفير على المزارعين، في شتى ربوع محافظات مصر، والتي تقوم بزراعة محصول الأرز الشعير، ولكن لك أن تعلم أن فدان الأرز هذا العام سوف يحقق كمزارع أرز مكاسب عديدة ويعد كنزا ثمينا، يستوجب عليك معرفته، ولكن حال اتباع تلك الخطوات المهمة لزراعة الأسماك داخل حقل الأرز الشعير، والتي تحقق نحو 150 ألف جنيه في 90 يوما، بخلاف إنتاجية محصول الأرز الشعير، حيث ينتج الفدان نحو 4 أطنان ونصف أرز شعير.

زراعة الأسماك في حقل الأرز كنز كبير

ويؤكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن زراعة الأسماك في حقل الأرز الشعير يحقق مكاسب كبيرة للمزارعين، وهي كالتالي:

- يجب إطلاق زراعة الأسماك عقب شتله محصول الأرز بمرور 10 أيام، وذلك بعد تعمق جذور شتلات الأرز في التربة.

- يجب حفر 6 مصارف صغيرة في حقل الأرز بالطول ومثلهم بعرض الحقل، وذلك بعمق نصف متر، وعرض 30 سم، وذلك حتى تستطيع ذريعة الأسماك الاختباء بها، عقب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

- كما أن تربية الأسماك في حقول الأرز الشعير، يؤدي ذلك في تخصيب التربة الزراعية بالأسمدة العضوية الخاصة بفرز الأسماك، والتي تعطي مذاق مختلف وأفضل لمحصول الأرز الشعير.

- تعمل الأسماك بحقل الأرز الشعير على أطعمة طبيعية داخل الحقول، مثل الطحالب، والديدان، والحشرات، والتي تؤثر علي إنتاجية المحصول.

- تعمل الأسماك المنزرعة في حقل الأرز الشعير، للتصدي لظهور الريم، الذي يكون أحد العوامل، والتي تسبب ضرراً لمحصول الأرز.

- تربية الأسماك في حقل الأرز تعمل على تعزيز معدل الإنتاج، بنحو 15%، من محصول الفدان الواحد.

- يجب وضع شباك ضيفة على فتحات «خبو»، مصارف السمك بحقل الأرز للحفاظ على الذريعة من الهرب، والتي تعمل على توفير كميات كبيرة من السماد العضوي بحقل الأرز الشعير.

اختيار نوع الذريعة ومكاسبها 150 ألف جنيه في 90 يوما

ويشير الدكتور عبدالرازق إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إلى أنه يجب اختيار ذريعة الأسماك قبل تربيتها في حقل الأرز علي النحو التالي:

- تتحمل ذريعة الأسماك ضحالة المياه، في حقل الأرز.

- تحمل نقص نقص معدلات الأكسجين الذائب في الماء، بحقل الأرز الشعير.

- تحمل المياه العكرة، بحقل الأرز.

- تحمل ارتفاع درجة الحرارة، في فصل الصيف.

- أن تكون ذريعة الأسماك سريعة النمو في فترة زمنية وجيزة، خلال 90 يوماً، مدة زراعة الأرز الشعير.

وأضاف أنه يتم تصفية الأسماك من داخل حقل الأرز الشعير، قبل تجفيف الأرز بأسبوع تقريباً، حيث يستغرق محصول الأرز 90 يوما بالحقل، حيث يحقق إنتاجية من الأسماك بنحو 3 أطنان سعر الطن 50 ألف جنيه، وباجمالي يقدر بنحو 150 ألف جنيه في ثلاثة أشهر مدة زراعة محصول الأرز.