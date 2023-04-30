خالد الجندي: القرآن حذرنا من التفريط في الوطن والنفس (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث في القرآن عن مكانة الأرض والوطن أو البلد التي يعيش فيها الإنسان نجد أنه حريص كل الحرص في التناول على عدم السماح بالتفريط في الأرض.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن القرآن يحذر من التفريط في الأرض والنفس، قائلا: «القرآن حريص كل الحرص على عدم السماح في التفريط بذرة واحدة من أرض الوطن في أي حال من الأحوال».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي: «الملاحظ في القصص القرآني حينما نتتبع القرآن نجده يتحدث عن تحذيرات منها الحفاظ على النعمة وعدم التفريط في النعم، كما يحذر من الإسراف والانفلات الأخلاقي وتضييع الأوطان، وعدم التفريط في التراب والأرض والعرض والنشأة، والبلد الذي استوطنه الإنسان وسكن فيه»، موضحا أن القصص القرآني كل قصة لها دلالة الحفاظ على شيء ما والابتعاد عن شيء ما.