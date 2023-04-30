خالد الجندي: إحنا في أعظم نعمة.. محدش يخليكم تشكوا في وطنكم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لابد أن يعمل الجميع على الحفاظ على وطنه، لأنه العيش فى أمان الوطن كأننا نملك الدنيا وما فيها، كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى حديثه الشريف: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها، إحنا في أعظم نعمة محدش يشككم في وطنكم».

الجندي: حافظوا على وطنكم وبلدكم

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «حافظوا على وطنكم وبلدكم ومتخلوش حد يشككنا فى بلدنا، علموا أولادكم يعنى إيه كلمة وطن، دى نعمة كبيرة، إننا نعيش فى وطن آمن، وبنأكل وعايشين، بأمان، والله لو أكلناها بدوقة، زى ما بيقولوا المهم نعيش فى وطن آمن، دى نعمة كبيرة، لازم نحافظ عليها، أوعوا تندموا على النعمة بعد ضياعها، محدش بيعرف قيمة النعمة اللى بعد ضياعها».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «عندما تتمشى بعد صلاة الفجر يمكنك استنشاق الهواء بنقاء، وبالنسبة للمياه فإن بعض الدول المجاورة لا تنزل المياه فيها من الصنابير بسبب الأزمات، نحن في نعمة كبيرة، ويجب أن نعلم جيدا قيمة عطاء الله سبحانه وتعالى».