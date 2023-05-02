أستاذ فقه بجامعة الأزهر: المرأة العاملة لها ثواب عظيم عند الله

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن عمارة الأرض جزء أصيل من الدين، والعمل ثوابه عظيم عند الله، وهذا لا يختلف فيه الرجل عن المرأة فالكل سواء، لافتا إلى أن أي امرأة عاملة تسعى على نفسها أو بيتها أو أولادها فهذا ثوابه عظيم عند الله.

«الله» يغفر الذنوب للمرأة العاملة

وتابع أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب للمرأة العاملة بالإضافة إلى ما تتكسبه من مال حلال، وهي عملت عبادة لأن العمل عبادة، لها ثواب، وهي خرجت من بيتها في سبيل الله، طالما خرجت للعمل محتشمة وهدفها عفة نفسها، متوكلة على الله ولا تريد سؤال الناس ليساعدوها، فلها ثواب وأجر جزيل من عند الله سبحانه وتعالى».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.