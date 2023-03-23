مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2023 .. تعرف على زمن المحاضرة

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2023، في القرار الذي حمل رقم 690 لسنة 2023، على أن يكون زمن المحاضرة الدراسية في شهر رمضان 40 دقيقة.

مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2023

ووفقا لقرار رئيس الجامعة فإنّ مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2023 تتضمن بدء المحاضرات والسكاشن بجميع الشعب والفرق الدراسية الساعة التاسعة صباحا في ذات الأيام المعتمدة لها في الجداول الدراسية.

مواعيد المحاضرات في جامعة الأزهر خلال رمضان 2023

كما نص قرار مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2023 على الآتي: «على جميع الطلاب معرفة المواعيد المقررة للمحاضرات خلال شهر رمضان فقط، وسيتم العودة إلى الجدول المعتمد بمواعيده المعتمدة في بداية الترم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك».