توجيه مهم من «تعليم الجيزة» بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعا مهمًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة بالجيزة، مؤكدا مساندة قيادات المديرية لهم والعمل دائما على إزالة أي صعوبات قد تواجههم في أثناء أداء عملهم، وأنها حلقة وصل بينهم وبين القيادات العليا التي لا تدخر أي جهد للدعم والمساندة.

وأكدت مديرية التعليم الجيزة، أنّه تمت مناقشة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، وتوفير كل مستلزمات الكنترول وإبلاغ شؤون الطلبة أولا بأول في أي مستجدات أو احتياجات وكذلك تلاشي وتجنب أي أخطاء قد تحدثت خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن وكيل الوزارة أصدر أمرا إداريا ينص على الآتي: ينبه على مديري المدارس للمرحلة الإعدادية بضرورة إرسال إنذارات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الذين لم يقوموا بتحرير استمارات التقدم للامتحانات من خلال سجل (6 مراسلات) حيث إنه لن يسمح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني حال عدم تحريرهم لاستمارات التقدم لأداء الامتحان.