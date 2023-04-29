9 تحذيرات للطلاب مع بدء الامتحانات العملية والنظرية.. ممنوع الهاتف

وجّهت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة عدد من التحذيرات والتعليمات للطلاب تزامناً مع انطلاق ماراثون الامتحانات العملية والنظرية لضمان أداء وانضباط لجان المدارس، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التعليمات الخاصة بضوابط لجان الامتحانات

وأصدرت مديريات التربية والتعليم، بيانات عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لجميع المراحل الدراسية، وناشدت المديريات الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات كالتالي:

- الحضور إلى المدرسة قبل الامتحان بوقتٍ كافٍ مع مراعاة التوقيت الصيفي الجديد.

- ضرورة الالتزام بالزي المدرسي.

- ممنوع الموبايل نهائياً والسماعات البلوتوث والساعات الذكية.

- غير مسموح بدخول أولياء الأمور بصُحبة الطلاب لأي سبب.

- إحضار الطالب أو الطالبة أدواتهم الخاصة بهم.

- عدم استخدام أدوات الآخرين لضمان هدوء والتزام اللجنة.

- التأكيد على الالتزام بالآداب العامة داخل اللجنة.

- التأكيد على الالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق في الإجابة.

- عدم إحضار أي مذكرات أو كُتب أو أوراق.

مواجهة حاسمة للغش الإلكتروني

وأكدت مديريات التربية والتعليم علي تطبيق أقصي الإجراءات لمواجهة الغش في جميع لجان امتحانات الإدارات التعليمية، مشيرةً إلي أنه سيتم إحالة الحالات التي يتم ضبطها للمساءلة القانونية، وشدّدت على رصد حالات الغش بكافة أنواعها، وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائياً من قبل الطلاب والملاحظين، مع ضرورة التنبيه علي الالتزام بالقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وانطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع والمواد العملية لكافة المراحل الدراسية وسنوات النقل والشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، يليها الأسبوع المقبل انطلاق الامتحانات للمواد النظرية وفق الجداول المعلنة لكافة المراحل والسنوات الدراسية التعليمية من قبل مديرية التربية والتعليم بكل محافظة.