«تعليم السويس»: إحالة مخالفات الإخلال بأعمال الامتحانات إلى النيابة العامة

أكد ياسر عمارة، وكيل وزراة التربية والتعليم بمحافظة السويس، تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لتعاليم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ بعد أيام، موضحا أن أي محاولة للغش أو المساعدة تحال للنقابة، وفقا لنص القانون.

إحالة مخالفة الإخلال بأعمال الامتحانات للنيابة العامة

وحذر ياسر عمارة، في بيان صادر من مديرية التربية والتعليم، من أن الإجراءات اللازمة ستطبق بكل حزم، موضحا أنه يجرى إحالة المخالف إلى النيابة العامة سواء كان من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في أعمال الامتحانات، وذلك طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2017، والقانون رقم 205 لسنة 2020.

وكان وكيل وزارة التربية كلف صموائيل زكريا، مدير إدارة الشؤون القانونية، بمديرية التربية والتعليم، باستعراض كل البنود القانونية المتعلقة بالغش أو باستخدام التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، خلال الاجتماع الذي عقده عمارة مع مسؤولي التعليم للاستعداد لامتحانات الترم الثاني.

وأشار إلى أن الإجراءات تصل في القانون الجديد إلى الحبس، وجرى استعراض كل الإجراءات القانونية اللازمة خلال عمليات الضبط وكيفية عمل محاضر إثبات الحالة في أعمال الشغب وحالات الغش، لافتا إلى أن الإجراءات ستطبق للحفاظ على أمن وسلامة اللجان وحقوق الطلاب والقائمين على لجان النظام والمراقبة.