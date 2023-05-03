آخر مشهد في حياة «حديدة» بعين شمس.. انتهت حياته على يد صديقه بطعنة سكين

في أحد المنازل بمساكن عين شمس بالقاهرة، كانت الأجواء تسير بشكل معتاد يوميًا، حتى تبدلت تلك الأجواء، بجريمة قتل مأساوية، حيث أقدم عاطل على قتل شاب، عقب مشادة كلامية بينهما، على أثرها أقدم المتهم بطعنه بـ «سكين» في القلب أودت بحياته في الحال، جرى نقله إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة وقررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، والم

جريمة داخل ورشة سمكري

كانت عقارب الساعة تشير إلي العاشرة مساء عقب تلقى أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من إبراهيم سليم رئيس مباحث عين شمس، بورود بلاغ من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب يدعى «محمد أحمد» الشهير بـ «حديدة» يعمل سمكري، على يد عاطل بسبب مشادة كلامية بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة تبين بالعثور على جثة شاب يدعي «محمد أحمد» الشهير بـ «حديدة» يبلغ من العمر 32 عاما، يعمل سمكري على يد عاطل يدعي «أحمد م» بسبب مشادة كلامية بينهما في منطقة عين شمس، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة.

قرارات النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام،وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

والد المجني عليه يكشف تفاصيل الواقعة

«الوطن» كشفت أسباب الواقعة عندما تواصلت مع والد المجني عليه حيث قال أن نجله يعمل سمكري، وكان متواجدًا داخل ورشته حتى فوجئ بالمتهم حضر إليه حاملاً سكينًا ملطخة بالدماء فأصيب نجلي الضحية بحالة من الدهشة فبيسأله في إيه إيه السكينة دي، فرد عليه المتهم قال له «أنا معور أخويا وعامل جريمة قتل ومستعد أعمل التانية فابعد عني»، فحدثت مشادة كلامية بينهما على أثرها سدد له طعنة لإبني في الصدر لفظ بسببها أنفاسه الأخيرة».

كان جاي يستخبى عنده

وأوضح قائلا:«كان جاي يستخبى عنده بعد ما اتخانق مع أخوه وعوره، ولم يوجد خلافات بينه وبين المتهم، لم عرفت بالواقعة هرولت مسرعًا اتجاه الورشة وجدت إبني غارقًا في دمائه» مطالبًا توقيع أقصى العقوبة على المتهم.