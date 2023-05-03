7 مدن حول العالم تدفع لك مقابل العيش فيها.. فرص لا تتعوض

تقدم العديد من البلدان فرصا لا تعوض للانتقال إليها مقابل أن تدفع أموالا للأشخاص، أو تعرض عليهم مزايا كثيرة من أجل الانتقال إليها والاستقرار فيها، وذلك لحاجتها الماسة للسكان.

وبحسب ما ذكرته شبكة «موفينج دوت كوم»، أن هناك 7 دول تحتاج سكان وتقدم فرص للانتقال بمقابل مادي وهم:-

1- تشيلي

يمكن لرواد الأعمال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التقدم إلى أحد برامج «ستارتب تشيلي» الثلاثة: البناء والإشعال والنمو، يساعد برنامج «بيلد» الذي يستمر 4 أشهر رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم في تشيلي، كما يوفر البرنامج ما يقرب من 14000 دولار أمريكي في شكل تمويل خالٍ من الأسهم وتأشيرة إقامة لمدة عام واحد، تتوفر أيضًا مساحة العمل المشترك والوصول إلى الموجهين والمستثمرين.

2- إسبانيا

ينخفض عدد سكان إسبانيا، حيث ينخفض معدل المواليد إلى 1.35 ولادة لكل امرأة، وتشعر البلدات الصغيرة بالتأثير الأصعب لأن العديد من سكانها الأصغر سناً ينتقلون إلى المدن، لذك تقدم العديد من المدن الصغيرة بإسبانيا حوافز لجذب سكان جدد.

ومن ضمن القرى قرية «بونجا»، القرية الصغيرة في منطقة جبلية في شمال إسبانيا تمنح الأزواج الشباب ما يقرب من 3600 دولار أمريكي للانتقال إلى هناك، ستحصل أيضاً علي 3600 دولار أمريكي أخرى لكل طفل يولد في القرية.

3- إيطاليا

تواجه إيطاليا العديد من القضايا نفسها التي تواجهها إسبانيا ولكن بشكل أكثر دراماتيكية، وتكافح العديد من المدن والقرى الصغيرة من أجل البقاء، وإنهم على استعداد للدفع لعكس اتجاه سكانها المتضائلين، بينما يقدم البعض نقودًا للانتقال إلى مجتمعاتهم، فإن البعض الآخر سيمنحك منزلًا مجانيًا.

قرية كانديلا: تقدم هذه القرية الواقعة في جنوب شرق إيطاليا للشباب ما يقرب من 950 دولارًا أمريكيًا والأزواج الشباب 1400 دولار أمريكي للانتقال إلى هناك.

4- أيرلندا

ويمكنك الحصول على أموال مقابل الانتقال إلى أيرلندا، وتريد الدولة المعروفة بتاريخها الأدبي وموسوعة جينيس الحرة أن تثبت نفسها كحاضنة لبدء التشغيل، وتحتاج فقط إلى شركة ناشئة وأن تكون على استعداد لنقل عملك.

سيمنحك المشروع الآيرلندي، ما يقرب من 1200 دولار أمريكي لنقل شركتك الناشئة إلى جزيرة إيميرالد، ولا توجد متطلبات حقيقية للمشاركة؛ والشيء الوحيد الذي يعتبره البرنامج حقًا هو إمكانات شركتك الناشئة، إذا تم قبول طلبك، فسيتعين عليك الانتقال إلى أيرلندا وتشغيل عملك هناك، في المقابل، ستحصل على إمكانية الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر الأسواق في العالم.

5- جزيرة سارك

تعد جزيرة سارك جزءا من جزر القنال، هذا المجتمع لا يدفع لك مقابل الانتقال إلى هناك، في حد ذاته، ولكن هناك بعض الامتيازات الرائعة للانتقال إلى هنا، ليس لديها ضريبة دخل، وضريبة أرباح رأس المال، وضريبة الميراث، وضريبة القيمة المضافة، وإذا كنت تبحث عن وتيرة أكثر هدوءًا، فهي واحدة من آخر الأماكن في العالم حيث لا توجد سيارات؛ يمكنك الالتفاف سيرا على الأقدام أو عن طريق الحصان.

6- نيوزيلندا

تدفع نيوزيلندا لك مقابل الانتقال إلى هناك، وتوفر إليك وظائف حيث هناك قرية مثل كايتانجاتا يتوفر فيها 1500 وظيفة وسكانها لا يزيد عن 800 شخص، وإذا كنت على استعداد للانتقال إلى هناك، فستمنحك الحكومة منزلًا بقيمة 165000 دولار أمريكي تقريبًا، وإنهم مهتمون بشكل خاص بالأشخاص ذوي الخبرة في معالجة منتجات الألبان والسياحة والزراعة والغابات.

7- اليونان

تدفع اليونان أموال مقابل الانتقال إلى هناك، حيث تواجه انخفاضاً حاد في عدد سكانها، في الفترة من 2005 إلى 2015، فقد البلد المتوسطي ما يقرب من مليون نسمة، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض، مما قامت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية المحلية بدفع 590 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو السنوات الثلاث الأولى للعائلات التي تنتقل إلى الجزيرة، وهذا يعادل ما مجموعه حوالي 21000 دولار، ستحتاج إلى التقديم ولديك عائلة للتأهل.