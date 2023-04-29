إيطاليا تفوز بذهبية الاسكيت للرجال في كأس العالم للرماية

فاز اللاعب الإيطالى جابرييل روسيتى بالميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت رجال، ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا من مختلف أنحاء العالم.

جابرييل روسيتي وذهبية 50 متراسكيت رجال

وانتهت منذ قليل منافسات الاسكيت 50 مترا رجال ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، إذ فاز بالميدالية الذهبية الإيطالى جابرييل روسيتي، بينما احتل مواطنه إيليا سدروتشيولي المركز الثاني، وحقق الدنماركي جيسبر هانسن الميدالية البرونزية.

رئيس الاتحاد يتوج بطل إيطاليا بالميدالية الذهبية

وقام بتتويج الرماة الفائزين حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، وميليس جارد المندوبة الفنية للاتحاد الدولي.

وكانت منافسات الاسكيت للسيدات، اختتمت مساء اليوم، وحققت اللاعبة تينج جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني الاعبة سيمونا سكوتشتي من إيطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني بينما فازت الألمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت المنافسات قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال أو السيدات خاصة وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول، وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للخرطوش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أصدر توجيهاته للجهات المختصة بالوزارة بتوفير جميع أوجه الدعم والمسادنة للاتحاد المصري للرماية لخروج البطولة بشكل وصورة لائقة بمكانة مصر بين دول العالم.