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أيمن محسب: القطاع الخاص يبحث عن الربح السريع لذلك لا يدخل في مشروعات الطرق

كتب:

أحمد حامد دياب
09:47 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الدكتور أيمن محسب

الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن المشكلة الحقيقية ليست في الاقتراض، لكن في استخدام القرض في حد ذاته.

دراسة جدوى لتحديد كيفية سداد القرض وتحقيق التنمية

وأوضح خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «لو سأقترض من أجل تنمية قطاع زراعي أو صناعي، أجهز دراسة جدوى لتحديد كيف سأسدد القرض وأحقق التنمية في وقت واحد».

محسب: مصر مضطرة للاقتراض

وأشار إلى أن مصر مضطرة للاقتراض لأن مصروفاتها ضخمة جدا، والقطاع الصناعي في مصر يحتاج وقفة كبيرة، وحزمة كبيرة من التحفيزات والتحديثات ونقلة نوعية، تبدأ من البنية التحتية للطرق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص لا يدخل في مشروعات الطرق، لأنه يريد مشروعات ذات ربح سريع، لكن هذه المشروعات تحتاج إلى تدخل الدولة، وهذا ما وضحته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

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