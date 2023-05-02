رئيس حزب التجمع: السيسي يقود تسريع وتيرة التنمية في البنية التحتية

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن ملف الاسثمار سواء الحكومة أو الدولية يواجه بعض المشكلات، ولا يوجد استراتيجية اقتصادية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أنّه لا يمكن الحكم على استراتيجية مصر 2030 في أولى سنوات تطبيقها، لكن هناك إنجازات أحدثتها على الأرض.

تسريع وتيرة التنمية

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الرئيس السيسي يقود تسريع وتيرة التنمية خاصة في البنية التحتية دون الاعتماد على مساندة الحكومة.

مشاكل سلاسل التوريد

وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا كشفا خلل البرنامج الاقتصادي الذي ينفذ، بوجود مشكلة لسلاسل التوريد داخل مصر، ومشكلة أخرى في التصدير، والذي يعتمد على الواردات، والتي شهدت ارتفاع في الأسعار، وبالتالي يجب إعادة نظر، خاصة أن الصناعة والزراعة بالنسبة لمصر تحدي.