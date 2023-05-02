روسيا: عبوة ناسفة وراء خروج قطار مكون من 20 عربة عن القضبان في «بريانسك»

أعلنت روسيا الاتحادية خروج قطار مكون من 20 عربة عن القضبان في مقاطعة بريانسك، بسبب عمل تخريبي.

وأضافت السلطات الروسية بحسب بيان نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عبوة ناسفة كانت وراء الحادث الذي بدأ أمس، بخروج 7 عربات ضمن قطار شحن وتطور الأمر أكثر اليوم دون وجود أي إصابات.

وعلق حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز، على الحدث عبر تطبيق «تليجرام»: «عبوة ناسفة انفجرت، وتسبب هذا في خروج قطار شحن عن مساره دون وقوع أي إصابات بسبب هذا الحادث حتى الآن».

وتشهد روسيا الاتحادية أزمة مع جارتها أوكرانيا منذ نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا، ما دفع روسيا لتحريك جيشها للدفاع عن هذه الأقاليم الأربعة وسط رفض غربي لما يحدث بجانب فرض عقوبات على موسكو.