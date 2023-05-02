إمام مسجد الحسين يكشف عبر قناة الناس عن أشر الناس.. حذرنا منه النبي

تحدث الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، عن أشر أنواع البشر الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن أشر البشر هو من يتجنبه الناس لفحشه، وهذا ما جاء في حديث سيدنا النبي حين قال: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

أمام مسجد الحسين: خلي كل الناس تحبك وتشيد بأخلاقك الطيبة

ونصح إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال لقائه على فضائية «الناس» باجتناب شر هذا النوع من البشر، قائلً:ا «شوف الناس تقول ابعدني عن هذا الشخص لا مروحش معاه الشغل ولا أقعد معاه، لازم أبعد عنه، ده يعلمنا إننا تكون أخلاقنا طيبة وتكون إنسان بشوش وطيب وعندك قلب سليم، وخلي كل الناس تحبك وتشيد بأخلاقك الطيبة ولما تيجي سيرتك تكون عطرة، اوعى تكون من أشر الناس».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي وتقدم عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.