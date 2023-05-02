أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف حكم أموال التعويضات عبر قناة الناس

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة: «أخويا عمل حادث وتوفي، هل الحصول على التعويض حلال أم حرام؟».

أموال تعويضات الحوادث حلال ولا شبهة فيها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن أموال تعويضات الحوادث حلال ولا شبهة فيها، لافتا إلى أن تلك الأموال في الغالب تدفعها شركات التأمين.

وأضاف: «خدى الفلوس دي واعملي بيها صدقة جارية لأخوكي أو أي حاجة تنفعه في الآخرة، أو اصرفيها كيفما تريدين في أمورك وحياتك، وكلما هاجمك الحزن ادعى الله لأخوكي بالرحمة والمغفرة وقولي (إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون)، واصبري واحتسبي وربنا هيكافئك على صبرك ده ببيت في الجنة».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023 وتبث عبر تردد 12054 رأسى وتشمل عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.